A Grande Conquista: MC Jey Jey e Jonas se acertam após treta por limão

MC Jey Jey e Jonas se reconciliaram um dia após discutirem por limão supostamente escondido em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Nesta manhã, Jey Jey e Jonas conversaram sobre o atrito e o conquisteiro se desculpou.

Jey Jey: "Eu cheguei a te falar 'está ali'. Eu que te mostrei. Então eu me senti muito mal quando você falou que achou".

Jonas: "Me desculpa, porque, mano...".

Jey Jey: "Eu te desculpo, mas eu realmente fiquei muito chateada".

Jonas: "Na verdade, a intenção era parar com essas brincadeiras. A intenção não era falar 'a Jey'. Poderia ter sido qualquer pessoa. Tem brincadeiras que não são legais".

