Espanha abole prêmio nacional de touradas em mudança cultural

MADRI (Reuters) - A Espanha acabou com um prêmio anual de touradas nesta sexta-feira, provocando a repreensão de cidadãos conservadores por conta da reação governamental contra uma tradição secular que eles consideram uma forma de arte, mas que tem sido alvo de crescente preocupação com o bem-estar dos animais.

Para os defensores, a tourada no estilo espanhol, na qual o animal geralmente acaba morto por um golpe de espada desferido por um matador em trajes brilhantes, é uma tradição cultural a ser preservada, enquanto os críticos a consideram um ritual cruel que não tem lugar na sociedade moderna.

O Ministério da Cultura espanhol disse que baseou sua decisão de abolir o prêmio na "nova realidade social e cultural da Espanha", onde as preocupações com o bem-estar dos animais aumentaram, enquanto o comparecimento à maioria das touradas diminuiu.

"Acho que esse é o sentimento da maioria dos espanhóis, que consegue entender cada vez menos por que a tortura animal é praticada em nosso país... e muito menos por que essa tortura é premiada com dinheiro público", disse o ministro da Cultura, Ernest Urtasun, na plataforma X.

O prêmio nacional vinha na forma de um cheque de 30.000 euros do governo e foi concedido a toureiros famosos, como Julián López, conhecido como "El Juli", ou a associações culturais relacionadas à tradição das touradas.

Recentemente, essa tradição se tornou uma questão decisiva nas guerras culturais da Espanha, colocando partidos de esquerda como o Sumar, ao qual Urtasun pertence, contra partidos conservadores que apoiam a tradição.

Borja Sémper, porta-voz do conservador Partido Popular, disse aos repórteres que a medida do governo mostra que ele "não acredita na diversidade cultural ou na liberdade" e que seu partido restabelecerá o prêmio quando retornar ao poder.

A oposição às touradas também tem crescido na América Latina, para onde a tradição foi exportada no século 16, e no sul da França, onde se espalhou no século 19.

Na Espanha, o entusiasta das touradas ficou mais velho em média e o número de festivais de touradas caiu em um terço entre 2010 e 2023.

(Por Matteo Allievi)