Preta se decepciona após sair de A Grande Conquista: 'Não tem paparazzi'

Após ser eliminada de A Grande Conquista (Record), Preta Praiana contou que esperava recepção com paparazzi.

O que aconteceu

Preta Praiana se divertiu ao mostrar a recepção que teve após ser eliminada. "Eu achando que ia chegar aqui e ia estar cheio de paparazzi para ver a gente. Não tem nenhum!", riu a ex-conquisteira.

Ela mostrou Nadya França, que também foi eliminada. "Até a ex do Ronaldinho Fenômeno está aqui, e não tem um paparazzi", continuou Preta. Nadya respondeu: "Não tem nem comida, quanto mais paparazzi".

Com bom humor, Preta listou os perrengues sofridos no reality. "Vocês pensam que a vida de artista é fácil, né? Passamos fome lá por 15 dias comendo casca de banana, casca de abacaxi, suco sem açúcar, comida sem sal... O ar-condicionado ligado a noite todinha para a gente congelar, amanhecer sem dormir, para brigar".

