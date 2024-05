Quinota faz revelação para Marcelo Gouveia: 'tô apaixonada por outro'

No capítulo de sábado (4), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) faz uma revelação para Marcelo Gouveia (José Loreto).

O que vai acontecer

Depois de surpreender a filha de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) com sua visita, o vilão tenta se explicar por ter sumido após ter largado a garota no altar. "Eu fui obrigado a desaparecer por uns tempos. Sua família queria me matar depois do casamento na delegacia, Quinota! Teu irmão disse que tu ia ficar viúva! Teus irmãos foram me perseguir no hotel, pra me pegar", fala.

Quinota não perdoa Marcelo. "Olha, em parte tu tem razão. Mas podia ter me procurado... eu podia mediar tudo isso. Tentar consertar a situação", diz.

Depois disso, a protagonista faz uma confissão para o ex-noivo. "Marcelo Gouveia... eu conheci outra pessoa", revela.

Apesar de já saber da novidade, pois flagrou Quinota beijando Artur (Túlio Starling), ele finge surpresa. "Tu ama outro rapaz? Mas rápido assim?... Meu coração ainda está em brasa! Ainda que eu lhe esquecesse, nunca que ia esfriar!", mente ele. "Eu tô apaixonada por outro", responde a mocinha.

Marcelo insiste em dizer que ama a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão). "Eu te amo", garante o trambiqueiro. "Ama lá! O que nós vivemos foi fantasia, Marcelo Gouveia. Amor de verdade é esse que eu tô sentindo agora", fala a moça.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo.