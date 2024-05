Madonna usa dublê e causa tumulto em último ensaio para show no Rio

Madonna realizou mais um ensaio nesta sexta-feira (3) na preparação do show marcado para amanhã (4) no Rio de Janeiro. Uma dublê da cantora participou da preparação.

Presença da dublê causou correria e tumulto. Fãs se acalmaram após perceberem que não se tratava de Madonna. Calçadão da praia, que estava cheio após a suposta chegada da artista, esvaziou-se na sequência.

Dublê de Madonna participa de ensaio para show no Rio Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Show histórico

Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio e da R$ 10 milhões do governo do estado. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O retorno à economia da cidade pode chegar a R$ 500 milhões, disse Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

O cachê de Madonna é de R$ 17 milhões, segundo documento obtido por Splash. Gastos totais chegam a R$ 60 milhões. A organização do evento é da Bonus Track Entretenimento Ltda.

Com entrada gratuita, a expectativa é que seja a maior apresentação da carreira da artista e a entrada será gratuita. Não haverá nenhum tipo de vendas, mas haverá área vip para 7500 — incluindo "fãs de carteirinha", autoridades, convidados dos patrocinadores e imprensa.

Hospedada no Copacabana Palace, Madonna tem reclamado do calor e do barulho feito pelos fãs na calçada. Segundo apuração de Splash, ela pediu que colocasse tapume na piscina privativa que tem no alto do Copacabana Palace para que moradores do prédio ao lado, o famoso Chopin, não a vissem, mas não adiantou. Quem mora na cobertura, consegue acompanhar a movimentação. "É que ela está se sentindo exposta", justificou um funcionário.

Possível setlist

Por ser um show comemorativo, apresentação deve ganhar duas ou três canções extras, disseram organizadores. Confira o setlist apresentado nos demais 80 shows da turnê:

1) Nothing Really Matters

2) Everybody

3) Into the Groove

4) Burning Up

5) Open Your Heart

6) Holiday

7) Live to Tell

8) Like a Prayer

9) Erotica

10) Justify My Love

11) Hung Up

12) Bad Girl

13) Vogue

14) Human Nature

15) Crazy For You

16) Die Another Day

17) Don't Tell Me

18) Mother and Father

19) Express Yourself

20)La Isla Bonita

21) Bedtime Story

22) Ray of Light

23) Take a Bow/Rain

24) Like a Virgin

25) Bitch I'm Madonna

26) Celebration

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana