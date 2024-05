Whindersson Nunes arrecada R$ 1 milhão em doações para o Rio Grande do Sul

Whindersson Nunes, 29, conseguiu arrecadar mais de R$ 1 milhão para ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul em meio a tragédia histórica provocada pelas fortes chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

Nunes usou seu perfil no Instagram com mais de 59 milhões de seguidores para divulgar campanhas de arrecadação. Nos stories da plataforma, o humorista divulgou que conseguiu juntar R$ 1.029.307,31 em doações.

"A César o que é de César. E ao povo o que é do povo", legendou o influenciador na postagem.

Whindersson ofereceu ajuda para conseguir helicópteros para auxiliar no resgate aos moradores em áreas de risco. "As pessoas do Rio Grande do Sul procuram por helicópteros para tirar pessoas em cima das casas. Se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas, ou um tênis, ou qualquer coisa que não sirva para merda nenhuma a não ser elevar seu ego, vou estar educadamente esperando seu contato, nós podemos ir atrás de helicópteros", postou em seu perfil no X.

Outros famosos também incentivaram os seguidores a doarem. Entre eles, estão Luísa Sonza, que é gaúcha, Ivete Sangalo, Vitoria Strada, Taís Araújo, Adriane Galisteu e Juliana Paes.

Saiba como doar para ajudar os moradores de RS

Doações em dinheiro devem ser enviadas para a conta SOS Rio Grande do Sul, vinculada ao Banco Banrisul, pela chave Pix 92.958.800/0001-38 (CNPJ). O canal é o mesmo utilizado pelo governo gaúcho no ano passado, e o recurso deve ser empregado no apoio às vítimas e reconstrução da infraestrutura das cidades.

As doações que não são feitas em dinheiro devem ser encaminhadas ao Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, em Porto Alegre. O telefone para contato é (51) 3210-4255.

Os estoques de sangue do Rio Grande do Sul também precisam de reforço. O hemocentro de Porto Alegre, que funciona das 8h às 16h de segunda a sexta, estará aberto neste sábado, 4, das 8h às 12h, com capacidade para atender até 140 doadores.

A instituição alerta para a urgência de sangue de todos os tipos, sob risco iminente de desabastecimento de plaquetas e hemácias. O hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon. O agendamento pode ser feito no site ou pelos telefones (51) 3339-7330 e (51) 98405-4260 (WhatsApp).

Os temporais já deixaram pelo menos 38 mortos, 74 desaparecidos e centenas de ilhados. Ao todo, 235 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Há 23 mil pessoas desalojadas, 7.949 em abrigos e 74 feridos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. No ano passado, mais de 80 pessoas morreram no estado, vítimas de três enchentes e eventos menores