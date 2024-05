Bailarino de Madonna adere ao biquíni brasileiro e posa em praia do Rio

Jaxon Willard, conhecido como Jax, aderiu ao biquíni brasileiro e posou na praia Vermelha, na Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, dias antes do show histórico de Madonna na praia de Copacabana.

O que aconteceu

O bailarino apareceu com um biquíni rosa aproveitando o sol que faz na cidade carioca. Enquanto era gravado, ele estava de pé, fez poses, sorriu e fez um ok com as mãos.

Jax não é o primeiro a aproveitar a praia com biquíni. Prince chamou atenção pelo biquíni fio-dental na praia de Ipanema, também na Zona Sul do Rio.

Nesta quarta-feira (1º), o bailarino aproveitou o dia ensolarado no bairro vizinho onde está hospedado. Em uma foto no story do Instagram, ele apareceu com um biquíni fio-dental laranja no mar carioca.

Bailarino da Madonna Jax usa biquíni rosa em praia do Rio Imagem: Reprodução/Instagram

Os bailarinos aproveitam a cidade maravilhosa para fazer passeios e festas. Alguns deles saíram na Lapa, área central do Rio, e também fizeram uma pool party na piscina do Copacabana Palace. Um deles fez aniversário no Rio e comemorou ao lado dos amigos de trabalho.

Show no Rio

Palco do show de Madonna sendo montado em Copacabana Imagem: Caiano Midam/Divulgação

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana