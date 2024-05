Narcisa Tamborindeguy diz que filha com Boninho 'precisa' do prêmio do BBB

Narcisa Tamborindeguy disse que sua filha Marianna Tamborindeguy, do casamento com Boninho, "precisa e merece" do prêmio dado ao vencedor do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

Tamborindeguy afirmou que só participaria do BBB se fosse para ganhar o prêmio e dar para Marianna. Durante participação no podcast Pod Falar, a influenciadora destacou que gostaria de ser convidada para o Mesa Cast e comentar o reality.

"Só [iria para o BBB] se eu fosse ganhar e dar todo o dinheiro para a Mariana, filha do Boninho, [porque] ela merece e precisa. [Iria] para ajudar a Mariana... Só iria para dar o prêmio para a minha filha Mariana, que precisa", declarou.

No podcast, Narcisa também contou que Marianna preza pela discrição. "Ela não gosta de aparecer. Ela pede para não botar nada dela porque ela gosta de ser reservada. Eu respeito".

Marianna é um psicanalista de sucesso, fruto da relação entre Narcisa Tamborindeguy e Boninho. A socialite também é mãe de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, de uma relação com o empresário Caco Johannpeter.