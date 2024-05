A Grande Conquista: Participantes disputam carro em Prova de Resistência

Michael, Fellipe Villas e Biel foram os escolhidos para competir em Prova de Resistência valendo um carro em A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes foram escolhidos em uma dinâmica envolvendo todos os participantes. Fellipe vai representar a Casa Laranja; Michael, a Verde; e Biel, a Azul.

Os três entraram no carro e apenas o último a sair do veículo ganha o grande prêmio. Enquanto eles estiverem dentro do automóvel, as respectivas casas dos jogadores sofrerão consequências. Após 1h30 de prova, aparecerá a primeira consequência e os competidores deverão decidir se continuam ou desistem. Após 2h30 de duração, outra consequência aparece no telão.

Após 3h30 de prova e duas terríveis consequências, a pressão do desafio aumenta ainda mais. Todos os moradores são convocados para ficarem fora das casas. Ninguém poderá entrar novamente, nem para usar o banheiro, pegar objetos ou simplesmente comer. Se qualquer participante entrar em qualquer uma das casas, o eliminado será o representante da casa que o infrator representa.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso