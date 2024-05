Quem é Rene Silva, ativista que será homenageado por Madonna em show?

Rene Silva, ativista social que será homenageado por Madonna no show que acontece no sábado (4), no Rio, publicou um vídeo onde fala sobre o assunto.

"Na semana passada, recebi uma mensagem da equipe da Madonna informando que haveria homenagens a várias personalidades do Brasil e do mundo e falaram que tem uma foto minha. Ontem, durante a exibição do ensaio eu pude ver. Fiquei muito feliz, muito honrado", disse.

Quem é Rene Silva

Rene fundou aos 11 anos, em 2005, o "Voz das Comunidades", jornal do Complexo do Alemão.

Hoje, o trabalho é reconhecido como uma ONG "que desenvolve trabalhos por meio das áreas de Impacto Social e Jornalismo comunitário."

Rene também trabalhou como roteirista em trabalhos na Globo como "Malhação Conectados" e "Salve Jorge", além de ter sido consultor do "Esquenta".

Participou do carregamento da tocha olímpica de Londres em 2012.

Foi nomeado 1 dos 100 negros mais influentes do mundo.

Foi eleito pela revista Time como um dos "líderes da próxima geração".

Muita gente me perguntando como é pra mim ser homenageado pela Madonna no palco de Copacabana e resolvi gravar este vídeo pic.twitter.com/8UiEUeZXXE -- Rene (@eurenesilva) May 3, 2024

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana