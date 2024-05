Festival de Parintins será exibido na TV para todo o Brasil

A Rede Globo vai exibir o Festival de Parintins para todo o Brasil. O evento será transmitido pela Rede Amazônica, parceira da emissora carioca na região Norte, e será exibida para o resto do País por meio do canal pago Multishow e do serviço de streaming Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes.

Ao todo serão três dias de transmissão na íntegra, de 28 a 30 de junho, além de uma exibição especial na grade da TV Globo, no dia 7 de julho. Pelo que parece, o acordo da emissora será apenas para este ano, mas essa primeira experiência poderá ser levada em consideração para uma renovação anual.

O governo do Amazonas comemorou o feito. "É um desafio fazer essa transmissão, a Globo é a segunda maior emissora do planeta e ela poderia estar cobrindo qualquer outro festival, mas escolheu estar em Parintins. Isso é importante para o Estado", disse o governador, Wilson Lima.

Anteriormente, entre os anos 2000 e 2010, a Band já havia transmitido o festival para todo o País, entretanto, a exibição acabou não fazendo sucesso.

Vale ressaltar que a TV Globo começou a negociar os direitos do Festival de Parintins após ver o sucesso de Isabelle Nogueira na edição deste ano do Big Brother Brasil. A ex-sister, que ficou em terceiro lugar no reality, é a cunhã-poranga do Boi Garantido. Por conta da participação da dançarina, a cidade de Manaus foi considerada a que mais assistiu ao programa este ano. Isabelle chegou, inclusive, a usar suas redes sociais para comemorar o feito: "Vai ter exibição do Festival de Parintins na TV Globo, sim. Que honra!", escreveu no X (antigo Twitter).

Onde e quando assistir ao Festival de Parintins

Transmissão ao vivo

- Quando: de 28 a 30 de junho;

- Onde: Rede Amazônica (parceira da emissora na região Norte), Multishow (canal pago) e Globoplay (com sinal aberto para não assinantes).

Retransmissão do Festival de Parintins (exibição especial)

- Quando: 7 de julho;

- Onde: TV Globo.