A história do policial que posou com Madonna em favela e virou modelo

Não é todo dia que você encontra Madonna caminhando em uma favela do Rio de Janeiro e a rainha do pop pede para tirar uma foto com você... Foi exatamente isso que aconteceu com o policial militar Leonardo Fernandes, 36, em outubro de 2017.

Pedido inesperado

Leonardo estava de plantão em um final de semana, junto a um colega, dando apoio à UPP do Morro da Providência, quando viu uma mulher subir até o alto da favela. Vestida com uma roupa camuflada, óculos escuros e chapéu, ela desceu do carro e subiu as ladeiras do morro, na região central da cidade, com o apoio de segurança e equipe particular.

Na descida, após visitar uma ONG, ela se dirigiu aos policiais e pediu para tirar uma foto com eles — essa mulher era Madonna, mas Léo nem sabia. "Ela passou por um grupo de policiais e, depois, por mim. Voltou, deu o telefone na mão de alguém, provavelmente um assessor, e pediu para tirar uma foto. É a foto em que apareço de perfil. Logo veio um jornalista da ONG e pediu para tirar mais uma. É a segunda foto na qual apareço de frente."

Um colega que estava comigo disse: 'Eu acho que é a Madonna'. Respondi: 'Não faço a menor ideia'. Eu era um cara sem rede social, da roça mesmo, sou do interior, minha vida era jogar bola. Só conhecia a Madonna de nome, não sabia quem era. Fiquei com aquele peso na consciência: atravessei o arco-íris, pulei no pote de ouro, mas não sabia quem era. Criei um perfil no Instagram e a Madonna foi a primeira pessoa que segui. Cinco minutos depois, ela postou a foto.

Leonardo Fernandes

Uma simples foto mudou a vida de Leonardo. Ele foi contratado por uma agência de modelos, recebeu bons cachês por ensaios fotográficos e desfiles, além de convites para festas, viagens e o apelido Léo Madonna — ao contrário do que muitos podem imaginar, ele não se incomoda. Na época, Madonna tinha 12 milhões de seguidores no Instagram, onde publicou a foto. Hoje, são quase 20 milhões.

Agradeço muito a Deus por isso. [A Madonna] Mudou muito a minha vida... E essa foto nunca vai se apagar. É maravilhoso porque serei sempre lembrado por aquela foto.

Leonardo Fernandes

Leonardo Fernandes em ensaio fotográfico Imagem: Arquivo pessoal

Madonna, naquela ocasião, visitou a ONG Casa Amarela, fundada pelo fotógrafo francês JR — amigo de Madonna de longa data — e outros brasileiros "Em cima daquela ONG, tem uma lua gigante. Ela tirou um monte de fotos lá", lembra ele.

Ela conversou diretamente com a gente. Eu não falava inglês, mas entendi algumas coisas. Ela conversou mais com meu colega, que era fluente em inglês... Alguns seguidores falaram que ela seria mal-educada, mas eu não vi isso. Pelo contrário... Parecia que ela estava em casa. Partiu dela pedir uma foto. Natural demais.

Leonardo Fernandes

Leonardo Fernandes em ensaio fotográfico Imagem: Arquivo pessoal

Sete anos depois...

Leonardo conta que é possível conciliar as carreiras de modelo e policial militar. Atualmente, o cabo Fernandes está lotado no 36º BPM, em Santo Antônio de Pádua, sua cidade natal, no Noroeste Fluminense. Por lá, é bastante conhecido e lembrado pela foto com Madonna. Ele trabalhou na capital entre 2014 e 2022, onde fez amigos e viaja constantemente para revê-los.

Quando vivia na capital, quase não vinha para casa no interior. Ficava entre Rio e São Paulo para trabalhar como policial e modelo. É difícil, porque tem escalas, mas dá para conciliar.

Leonardo Fernandes

O policial não sabe se vai reencontrar Madonna desta vez, mas tem vontade de agradecê-la pessoalmente. Ele torce para haver um convite do Itaú, patrocinador do show que acontece amanhã (4), em Copacabana. "Queria agradecê-la pessoalmente porque a minha vida mudou da água para o vinho... Estou muito ansioso."