Maquiador de Madonna elogia fãs brasileiros: 'A dedicação é outro nível'

Aaron Smith Henrikson, maquiador de Madonna, elogiou fãs brasileiros em suas redes sociais.

O que aconteceu

Desde que chegou ao Brasil, o profissional vem compartilhando as experiências no Rio de Janeiro com seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou o vídeo de uma fã caracterizada da cantora. "A dedicação dos fãs brasileiros da Madonna é outro nível".

Aaron Smith Henrikson, maquiador da Madonna, elogias dedicação dos fãs brasileiros Imagem: Reprodução/Instagram

Show gratuito

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour, no sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana.