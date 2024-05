'A gente se sente em casa', diz BaianaSystem antes de show em SP

Conhecido por carregar multidões por onde passa, o BaianaSystem invade São Paulo e homenageia o folclore nacional em um show experimental intitulado "Nossa Cultura em Primeiro Lugar". Depois de se apresentar no Lollapalooza Brasil, o conjunto baiano retorna a capital paulista em um show que traz ainda mais potência com a adição de um naipe de sopros, além da colaboração de novos artistas visuais no cenário e projeções

"Esse show é um prenúncio da turnê na Europa que está por vir. São Paulo é um local onde as experimentações são muito bem-vindas, o público é diverso e por isso, o show na Audio é especial. A gente se sente em casa. Fora de Salvador, foi o local onde a gente conseguiu se comunicar com o público de uma maneira mais frequente", revelou Roberto Barreto, guitarrista e fundador do Baiana System em conversa com Splash.

Nossa Cultura em Primeiro Lugar

Os músicos Sidmar Vieira (trompete), Mayara Almeida (sax tenor) e DougBone (trombone) somam-se a Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano) e Ícaro Sá (percussão). Nas artes visuais, os artistas Core e Fluxo Marginal se juntam a Filipe Cartaxo, o responsável pela identidade visual do BaianaSystem.

Completando 15 anos de trajetória, os baianos se consolidam como um dos expoentes da música brasileira, explorando as raízes culturais de forma única e envolvente.

A ideia de 'Nossa Cultura em Primeiro lugar' acaba tendo essa força de mostrar a cultura que vem de muitas formas, na diversidade do próprio Baiana. 'Nossa Cultura' é uma metamorfose, conexão dos nossos trabalhos e dos personagens que estão ali no palco seja com "Capim Guiné", "Cabeça de Papel", "Saci Pererê". Esse momento traduz muito do nosso espetáculo. Roberto

As noites na Audio terão aberturas de DJs convidados: na sexta-feira (3), DJ Raiz e Brazook, e, no sábado (4), DJ Nuts.

Serviço

Local: Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694)

Datas: 3 e 4 de maio (sexta-feira e sábado)

Abertura da casa: 21h

Classificação: 18 anos

Ingressos já à venda pelo site: clique aqui.

Ingresso solidário incluso em todos os setores mediante 1kg de alimento não perecível.