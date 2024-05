PS5 tem novo recurso para convidar jogadores em sessão multiplayer; confira

A PlayStation anunciou nesta semana um recurso que deve facilitar a vida de quem joga PS5: nos próximos meses será possível convidar outros jogadores para sessões multiplayer por meio de um link compartilhável no console ou no aplicativo, ainda que eles não sejam seus amigos na PlayStation Network.

De acordo com o blog oficial da marca, o link poderá ser enviado por qualquer plataforma de mensagens ou mídia social e, ao abri-lo, a pessoa que o recebeu conseguirá entrar na sessão e jogar.

Mais novidades

A empresa anunciou ainda um widget exclusivo para convites compartilhados na plataforma Discord, mostrando o status da sessão, e a possibilidade de compartilhamento de perfis da PlayStation Network em qualquer aplicativo de mensagens ou rede social por meio de um link.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste site e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.