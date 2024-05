Ex-BBB Nizam posa seminu para fotos sensuais para plataforma adulta

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O ex-BBB Nizam, 32, posou seminu para fotos sensuais para seu perfil no Privacy, site de conteúdo adulto. O paulistano mostrou os bastidores do ensaio.

O que aconteceu

Em um apartamento, o ex-BBB posou para fotos na sala, na cama em um quarto e no banheiro. Nizam posava para um fotógrafo e compartilhou alguns momentos em seus stories no Instagram.

O paulistano posou com a calça meio aberta e também apenas com uma toalha cobrindo sua parte íntima. O ex-BBB sorria e também fazia uma cara sensual para os cliques.

Após sua passagem pelo BBB 24, Nizam decidiu abrir um perfil na plataforma adulta. "Atendendo aos pedidos, agora vocês podem ver tudinho! Conteúdos exclusivos atualizados diariamente!", contou ele.

Nizam, do BBB 24, posa apenas de toalha Imagem: Reprodução/Instagram