Buba apresenta amigas transexuais para novo amor e tem reação inesperada

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), Buba (Gabriela Medeiros) apresenta suas amigas transexuais para José Augusto (Renan Monteiro).

O que vai acontecer

Ao decidir deixar a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e voltar para o Rio de Janeiro, a psicóloga será surpreendida com uma decisão de José Augusto (Renan Monteiro). O médico voltará para a cidade com a namorada do irmão que morreu.

No local, Buba apresenta Maitê (Gabriela Loran), Janaína (Bianca Dellafancy) e Natasha (Galba Gogóia) para José Augusto. Diferente de Venâncio (Rodrigo Simas), que ficou incomodado com a presença das melhores amigas da moça, o novo amado se dará muito bem com elas.

Depois disso, Buba e José Augusto devem iniciar um romance. A primeira noite de amor do casal acontecerá logo após a amiga de Teca (Lívia Silva) visitar os pais. Muito abalada com o encontro, a psicóloga será consolada por Zé Augusto.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.