Arlindo Cruz é internado no Rio e estado de saúde é informado por Babi Cruz

Babi Cruz informou que Arlindo Cruz foi internado em um hospital no Rio de Janeiro. Em uma rede social, ela falou do estado de saúde do artista.

O que aconteceu

Em um vídeo divulgado no Instagram, Babi afirmou que gostaria de esclarecer os rumores para não haver informações falsas. "Nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune. Isso torna ele mais frágil", começou ela na tarde de terça (23).

Na sequência, Babi falou do estado de saúde e o motivo da internação do músico. "O Arlindo é traqueostomizado, tem GTT, tem sete anos acamado. Nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo graças a Deus e a força que ele tem, a resistência que o Arlindo tem".

Tudo equilibrado novamente. Dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Foi internado para cuidar e está tudo sob controle. Eu agradeço aí a força. Babi

Para concluir, ela disse que não foi necessário a internação no CTI. "Ele está em uma semi-intensiva do meu ladinho, tranquilo, sendo cuidado com tudo que ele precisa e merece, do jeito que tem que ser força. Quero agradecer o carinho e as orações", finalizou. O cantor sofre com as sequelas de um AVC que teve em 2017.