19 anos mais jovem: quem é a maquiadora que vai se casar com Marco Luque

Jéssica Correia, 31, e Marco Luque, 50, estão noivos desde janeiro do ano passado, quando o humorista fez o pedido de casamento em Fernando de Noronha.

Os dois ainda não marcaram a cerimônia mas, segundo entrevista do humorista ao Globo, deram um novo passo na relação há cerca de um mês, indo morar juntos.

Quem é Jéssica Correia?

Maquiadora, ela mantém ao lado do noivo o Ateliê Macatranja, especializado em caracterização para o mercado audiovisual, com o uso de próteses e efeitos especiais.

Jessica e Marco já estão morando juntos mas, segundo humorista, casamento ainda não está marcado Imagem: Reprodução/Instagram/@_je.correia

Jéssica é filha de Josias Correia, que ganhou fama como cantor do "Qual é a Música?", apresentado por Silvio Santos.

Inclusive, ela já caracterizou o próprio noivo, transformando-o em um idoso com o uso de próteses.

Apesar de postar fotos ao lado do noivo, a maquiadora mantém publicações mais "artísticas" Imagem: Reprodução/Instagram/@_je.correia

Marco e Jéssica se conheceram nos bastidores de um trabalho em 2019, segundo contou o humorista a Quem, mas começaram a namorar apenas em dezembro de 2020.

Ela tem uma filha pré-adolescente, mas mantém poucas postagens com a menina, usando as redes sociais para posts mais discretos, com suas viagens pelo mundo e frases motivacionais.

Jessica já trabalhou como maquiadora em projetos do noivo Imagem: Reprodução/Instagram/@_je.correia

A paulista é adepta de atividades físicas como a ioga e o muay thai e compartilha fotos dos treinos e músculos definidos.