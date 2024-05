'Hunter x Hunter': Yoshihiro Togashi volta a trabalhar no mangá

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

Yoshihiro Togashi usou seu perfil no X (antigo Twitter) para postar uma foto mostrando que retomou o trabalho com "Hunter x Hunter". O autor, que sofre problemas crônicos de saúde, tem uma publicação mais flexível na Shonen Jump. Ele conseguiu o direito de publicar seu mangá em blocos de capítulos prontos, e depois entra novamente em hiato.

Na postagem ele indica estar desenhando o capítulo 405, e no texto ele ainda fez uma brincadeirinha escrevendo "Moon Healing Escalation", um golpe da Sailor Moon (conhecido como "Cura Lunar, Ação" no Brasil). Para quem não sabe, Togashi é casado com Naoko Takeuchi, criadora de "Sailor Moon", e os fãs brincam que a autora poderia usar os poderes curativos de sua protagonista para ajudar a amenizar as dores de Togashi.

A série "Oshi no Ko" foi envolvida em uma situação bastante inusitada no Japão, um caso de briga em uma empresa. Segundo o jornal japonês Mainichi, dois funcionários de uma empresa entraram em conflito físico quando um contou spoilers da série para o colega de trabalho.

"The Quintessential Quintuplets", publicada no Brasil como "As Quíntuplas", ganhará um novo filme animado. O longa mostrará como foi a lua de mel entre o protagonista Futarou e a quíntupla com a qual ele se casou no final da história. E, claro, as demais também estarão nessa viagem para causar confusão.

Cena do mangá "Goodbye, Eri" Imagem: Reprodução/Shueisha

A editora Panini realizou uma live e divulgou muitos lançamentos para os próximos meses. São eles "Hanako-kun 0" (de Aidaro, volume único), "Marriagetoxin" (de Joumyaku e Mizuki Yoda, 8 volumes até o momento), "Goodbye, Eri" (de Tatsuki Fujimoto, volume único), "After God" (de Sumi Eno, 6 volumes até o momento), "A Lança Lendária e o Escudo Impenetrável" (de Totofumi, 3 volumes até o momento), "Pokémon Black & White 2" (de Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto), "Reigen Max 131" (de ONE, volume único) e, por fim, a light-novel "The Promised Neverland: Canção de Lembranças das Mães" (de Nanao).

A Crunchyroll começou a lançar a dublagem em português de alguns animes da temporada. Já foram disponibilizados episódios de "A Condition Called Love", o especial "My Hero Academia: Memories", "Wind Breaker", a 3ª temporada de "The Duke of Death and his maid", a segunda parte da 2ª temporada de "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation", "Chilling' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers", a 3ª temporada de "Konosuba" e também a 5ª temporada de "Date a Live".

Recomendação para o Fim de Semana: "Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition": Aqui acompanhamos o mercenário Guts, que vive em uma terra devastada pela guerra. Ele acaba se aproximando de Griffith quando entra em um grupo de mercenários, e a relação entre os dois levará a situações extremas.

"Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition" originalmente era uma série de filmes, mas aí foram reeditados e relançados como uma produção para televisão. Considerando que "Berserk" tem pouca sorte no campo dos animes (tendo só anime cancelado ou feio), é uma boa oportunidade de conhecer a série. São 12 episódios e está disponível na Crunchyroll com dublagem e legenda.