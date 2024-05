K-pop: Comeback do SEVENTEEN, RM lançará disco, ZICO e JENNIE no topo

Com mais uma semana chegando ao fim, Splash traz os destaques do Universo K-pop. Confira:

SPOT! É um sucesso nos charts coreanos, e já conseguiu atingir PAK (Perfect All-Kill). ZICO e JENNIE já fazem sucesso sozinhos, imagina juntos.

LINDOS! ZICO e JENNIE fazendo o desafio de "SPOT!". pic.twitter.com/ivna97iPhG -- Update KGirls (@UpdateKGirls) April 26, 2024

Saíram muitas fotos incríveis de "Right Place, Wrong Person" do Namjoon (RM). O disco será lançado dia 24 de maio.

Xiaojun (WayV) foi ao show da nova turnê dos P1HARMONY em Seoul

Xiaojun Instagram story update with p1harmony pic.twitter.com/N8inNPxv9Z -- ?? ?? (@xiaojun_xdj) April 27, 2024

SEVENTEEN fez shows gigantescos no último fim de semana no Estádio da Copa do Mundo em Seoul. Vários amigos artistas foram prestigiar o grupo, mas ninguém fez mais sucesso do que Bookkeu, cachorrinho do Seungkwan. O ícone virou atração do local.

WAAAAH OMG BOOKKEU IS AT THE CON TODAY?????? omg congrats to those who saw bookkeu the cutest pic.twitter.com/F7mDNnzxwu -- hannie ? (@minghaocheol_) April 28, 2024

Finalmente saiu "RIIZING", o mini álbum dos RIIZE. Eles lançaram MV para outras duas faixas. Confira o de "9 days"

Splash participou da coletiva de imprensa do SEVENTEEN sobre o novo álbum do grupo, "17 is right here" e você pode conferir a matéria completa aqui.

Tivemos também o ótimo comeback das IVE com a música "HEYA"

Saiu o teaser de "Lose My Breath" dos SKZ com Charlie Puth e parabéns para quem colocou o Felix de narrador. A música sai dia 10 de maio!

Saiu a tracklist de "MEMORABILIA", álbum especial dos ENHYPEN que será lançado dia 13 de maio.

TWICE anunciou seu quinto álbum japonês, intitulado "DIVE", com lançamento para o dia 17 de julho. O álbum terá 10 faixas! Quem acompanha as queridas sabe que os lançamentos delas em japonês são sempre excelentes.

TWICE announces their fifth Japanese album, 'DIVE.' Out July 17th. pic.twitter.com/MPRWVCkU7B -- Pop Base (@PopBase) April 30, 2024

Vocês querem beleza? Então vamos de photoshoot do Sunghoon e do Jake (ENHYPEN) para a W Korea de maio. Só foto linda.

Saíram as primeiras fotos-conceito do comeback ("You had me at hello") dos ZB1. E eles estão bem cowboys no espaço.

NewJeans lançou o MV de "Bubble Gum" e a música é muito gostosinha de ouvir!

Jongho (ATEEZ) lançou sua música na trilha sonora do k-drama "Lovely Runner". O nome da canção é "A day". A voz do miniquerido é perfeita para OST.

JONGHO'S OST FOR LOVELY RUNNER IS OUT GO LISTEN!!!!https://t.co/xvBkQV0nMd pic.twitter.com/4HnYasED4e -- lea #1 ribo (@KHJBASE) April 30, 2024

Servindo dentro e fora do exército: Taeyong fez o desafio de "Maestro" com seu bestie Woozi. Nasceu pra servir.

"Armageddon" das aespa será lançado dia 27 de maio e já temos teasers e fotos da nova era.

Arrasaram na criatividade: saíram as primeiras imagens do lightstick das XG e é uma nave que abre!!! A equipe de design está de parabéns por não ter feito uma bola com alguma coisa dentro.

Here is the official XG Lightstick in more detail



What do you think? Did you buy it? https://t.co/Y2ck2aeFbv (ALPHAZ MEMBERS ONLY)#XG #ALPHAZ @XGOfficial_ pic.twitter.com/Enmc4DpBZ9 -- XG GLOBAL (@XGGlobal_) May 1, 2024

Na Jaemin lembrando vocês que tá na hora de guardar dinheiro para turnê do NCT Dream que vem aí.