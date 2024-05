Welder Rodrigues confessa frustração durante sexo oral: 'Ela dormiu'

Welder Rodrigues, 53, que está no ar em "No Rancho Fundo" (TV Globo) como Sabá Bodó, confessou a frustração durante sexo oral.

O que aconteceu

Durante o programa Quem Não Pode se Sacode (GNT), na noite desta quinta-feira (2), o ator abriu o jogo. "Uma vez estava com uma menina fazendo sexo oral e ela dormiu", contou ele.

O caso aconteceu em uma fase que ele estava solteiro, disse ele para Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. O ator já foi casado seis vezes.

No programa, Luciana Paes também contou da sua experiência em um aplicativo de namoro. "As pessoas não se olham mais na rua. Entre uma vez no aplicativo e é uma selva! O primeiro match que dei estava escrito no perfil: Astronauta. Perguntei se ele era realmente astronauta, Disse que era publicitário, mas 'te levo para ver estrelas'".

Em outra tentativa, com um homem de fora do país, ela convidou ele para a sua casa, mas o caso passou longe de sexo. "O convidei para ficar quentinha e fiz um escalda pés para ele, não teve sexo", contou ela.