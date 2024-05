Banheiro que Madonna usa deve ser higienizado pelo menos sete vezes por dia

Chegar em casa e usar o banheiro limpinho e cheiroso ao ponto de nem querer sair dele não tem preço. Ou quase. Para Madonna, só se chega nesse nível de conforto se higienizar o local pelo menos sete vezes por dia, de acordo com fontes que atuam no Copacabana Palace.

A cantora está hospedada no hotel desde a última segunda-feira (29) para sua única apresentação com a The Celebration Tour no Brasil, próximo sábado (4)

Segundo funcionários, Madonna exige que limpem o banheiro frequentemente. Cada vez que ela entra, contam, é preciso higienizar o vaso, a pia e o boxe.

Mas não é qualquer tipo de limpeza. Como a artista não gosta de cheiro de produto, trouxe de casa uma espécie de desodorisador para dar aquele toque final.

"Já colocaram até uma pessoa só para deixar o banheiro extremamente limpo. Higienizam esse banheiro umas sete vezes ao dia", detalham fontes.

João Pedro Fidelis Lúcio, responsável técnico da Maria Brasileira, rede de limpeza residencial e empresarial que atua em todo o país, ensina que se houver a possibilidade de limpar sempre o banheiro após o uso, é ótimo e tem todo o fundo lógico para o controle de bactérias.

Ele compara com o ato de higienizar sempre as mãos durante a pandemia, quando tocávamos em algo. "Essa prática de limpar sempre que se usa o banheiro não é usual, mas pode ser feita e só traz benefícios", ele acrescenta.

Entre as vantagens da limpeza regular, João Pedro detalha, está a de prevenir o acúmulo de sujeira. A periodicidade recomendada seria todos os dias ou dia sim, dia não. Mas caso não haja essa possibilidade, o especialista ensina, deve ser feita pelo menos uma vez por semana.

"Se não limpar nesta periodicidade, começa a dar cheiro ruim e o ambiente torna-se impróprio para uso", ele atenta.

Para quem tem dúvidas quanto ao melhor produto a ser utilizado, João Pedro indica detergente neutro, água sanitária e desinfetante.

O segredo é não misturar os produtos, pois acaba anulando a eficiência principal de cada um. Os três produtos devem ser usados de maneira separada. Misturas não são 100% seguras, pois limpeza e desinfecção são coisas diferentes e a mistura de produtos pode deixar aparentemente limpo, mas desinfetado não . João

O biomédico Fábio Griciunas recomenda fazer uma higienização a cada duas horas, principalmente se for um local muito utilizado, como banheiro público.

"Higienização é algo sério. E não é só na pia que se deve fazer, mas em todo banheiro", conclui o especialista em fisiologia humana.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana