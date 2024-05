Nobre: Achar áreas para reconstruir casas no RS será enorme desafio

Um dos principais desafios das autoridades gaúchas será encontrar áreas seguras para reerguer municípios devastados pelas chuvas e a construção de casas para as vítimas das inundações que assolaram o Estado, afirmou o climatologista e colunista Carlos Nobre no UOL News desta sexta (10).

O nome correto deveria ser 'Minha casa deve salvar minha vida e a da minha família'. Quando vimos a criação do programa 'Minha casa, minha vida', não se olhava muito onde essas casas eram construídas. Em Marabá, no Pará, foram construídas na beira do rio e houve inundações lá.

No Rio de Grande do Sul, dezenas de milhares de pessoas não podem voltar. Não se pode colocar essas casas em áreas de risco. Há inúmeros estudos mapeando exatamente onde são os riscos de inundações, enxurradas e deslizamentos em encostas. Carlos Nobre, colunista do UOL

Levando-se em consideração a quantidade de municípios brasileiros com áreas de risco, Nobre projeta uma grande dificuldade para realocar tantas pessoas e alerta para a urgência de políticas públicas adequadas para atender a esta demanda.

Esse é um enorme desafio. Tem que se achar locais adequados para centenas de milhares de casas, se pensarmos nos 2 mil municípios com áreas de risco, inundações, enxurradas e deslizamentos de encostas.

É bom que prefeitos do Rio Grande do sul já comecem a aceitar isso como uma política que deve ser implementada imediatamente nessas cidades. 30% das pessoas têm que se mudar e procurar lugares seguros. Carlos Nobre, colunista do UOL

