William Gomes e João Moreira se despedem do São Paulo nas redes sociais

O ponta do São Paulo de 18 anos, William Gomes, assinou com o Porto e foi anunciado pela equipe portuguesa na manhã desta sexta-feira. João Moreira também sai do Tricolor para o Dragão. Os jogadores se despediram do São Paulo nas redes sociais.

"Do vermelho, preto e branco eu só quero carregar o que foi de melhor. O São Paulo mudou minha vida, mudou a vida da minha família e a minha gratidão por tudo isso não cabe nem em palavras", disse William Gomes em se Instagram.

João Moreira agradeceu em seu Instagram.

"Hoje parto em busca de um novo desafio, mas sempre levando comigo o sangue tricolor. Obrigado @saopaulofc por me ensinar todos os dias que os sonhos podem virar realidade", disse o lateral.

William Gomes teve 80% dos seus direitos adquiridos pelo Dragão em uma compra de 9 milhões de euros (R$ 55 milhões). O clube português recebeu Moreira por empréstimo sem custo, com opção de compra de 50% dos direitos do jogador. O lateral direito jogará pelo Porto B.

Na negociação, a equipe portuguesa rescindiu com seu lateral esquerdo Wendell, que voltará ao Brasil jogando pelo São Paulo.

O Porto entra em campo na próxima segunda-feira contra o Rio Ave às 17h45 (de Brasília) pelo Campeonato Português. A equipe ocupa a terceira colocação da competição podendo assumir a vice-liderança em caso de tropeço do Benfica.