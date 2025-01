Time saudita anuncia contratação de Gabriel Vareta, zagueiro do sub-20 do Palmeiras, por empréstimo

O Al Fahya anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Gabriel Vareta, que integra a equipe sub-20 do Palmeiras. O atleta assinou um vínculo com o time saudita até o fim da temporada.

Nesta temporada, Gabriel Vareta disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Palmeiras e foi titular em seis dos sete jogos disputados. O Alviverde acabou eliminado da competição nas quartas de final após derrota para o Grêmio, na Arena Barueri.

Gabriel Vareta estava no Palmeiras desde 2014 e fez parte de todas as categorias de base do clube, desde o sub-11 até o sub-20. O atleta tem contrato com o Alviverde até o fim de 2027.

Pelo sub-20, Vareta estreou no ano de 2020 e desde então disputou 67 jogos e marcou quatro gols.

Além de ter conquistado pelo menos um Paulista por todas as categorias que passou, Vareta soma, entre outros títulos, um Campeonato Brasileiro sub-20 (2024), um Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), dois Paulistas sub-20 (2021 e 2023), Copa do Brasil sub-17 (2022).