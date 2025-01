Poatan no Brasil? Campeão admite interesse em lutar em card do UFC no país

Grande nome do UFC, Alex Pereira vem colecionando feitos no octógono e possui dois objetivos em mente. Em março, em Las Vegas (EUA), o campeão dos meio-pesados (93 kg) visa defender o título pela quarta vez, contra Magomed Ankalaev, em uma das lutas mais aguardadas da atual temporada. Em seguida, 'Poatan', ciente do seu status na organização, admite estar interessado em liderar um evento no Brasil.

É bem verdade que, anteriormente, o atleta, ao ser questionado por fãs e jornalistas sobre sua vontade de lutar no Brasil, declarou não ver diferença em competir em seu país de origem ou nos Estados Unidos, pois se ambientou à nova realidade e por estar perto de casa. Vale destacar que Alex, em sua trajetória no UFC, nunca competiu em solo brasileiro.

É bem verdade que, no momento, ainda não se sabe quando o UFC irá realizar um evento no Brasil. Inclusive, a imprensa especializada especula que a organização pode anunciar um show no país em maio ou junho. Sendo assim, o campeão dos meio-pesados, agora, parece ver com bons olhos a oportunidade de, quem sabe, liderar a próxima atração da liga em solo brasileiro e performar na frente de sua família, amigos e fãs.

"Eu gostaria de lutar no Brasil, mas ainda não falaram nada. Tenho essa luta aí agora, vamos ver depois da luta como vai ser. É um tempo bom", declarou o campeão do UFC ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show'.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.