Onde assistir à apresentação de Neymar no Santos? Veja canais de transmissão

O Santos prepara uma grande festa para o retorno de Neymar. A apresentação do ídolo, que volta ao Peixe depois de 12 anos, será nesta sexta-feira (31), com previsão de início para às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

O evento vai contar com a presença de diversos artistas, como Mano Brown e Projota, que são torcedores declarados do clube. Neymar já assinou contrato com o Santos na parte final da manhã, quando desembarcou no Brasil.

Para os torcedores que quiserem ir à Vila, os ingressos custam R$ 100,00 (R$ 50,00 a meia). Além disso, veículos de comunicação também vão transmitir a apresentação. Veja a seguir onde acompanhar o evento para a volta do príncipe santista.

Onde assistir a apresentação de Neymar no Santos

Data : 31 de janeiro de 2025

: 31 de janeiro de 2025 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local : Vila Belmiro

: Vila Belmiro Transmissão: CazéTV e SporTV

Artistas confirmados no evento:

Mano Brown

Projota

Supla

MC GP

Kay Black

Kyan

MC Bin

MC Lon

Lito Nuwance +Trio de Ferro

DJ Will (Racionais)

DJ Kalfany

Val (Mãe do Mc Kevin)

DJ Luan

MC WM

Neymar retorna ao Santos depois de 12 anos - Reinaldo Campos/Alamy Stock Photo

Títulos de Neymar pelo Santos

Neymar iniciou nos profissionais do Santos no ano de 2009 e permaneceu no clube até 2013, quando foi negociado com o Barcelona.

Com a camisa do Peixe, o meia-atacante disputou 225 jogos e marcou 136 gols. Além disso, levantou seis títulos: três campeonatos paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa (2012).