Clube Top 100 reúne maiores nomes do tênis brasileiro no Rio Open

Estar entre os melhores do tênis mundial é um feito que 60 brasileiros conseguiram até o momento. Na semana em que mais um se junta à lista, com a entrada de João Fonseca no top 100, o Rio Open anuncia a oitava edição do Clube Top 100, a iniciativa que celebra e abre as portas do maior torneio de tênis da América do Sul para os tenistas brasileiros que integraram o top 100 do ranking mundial.

Uma tradição iniciada em 2017 e inspirada no "Last 8 Club" do torneio de tênis mais tradicional do mundo, Wimbledon, o Clube Top 100 do Rio Open convida todos os tenistas que foram top 100 do mundo para fazer parte da maior festa do tênis brasileiro. Além de ver as grandes estrelas do circuito da ATP em quadra, com acompanhante, o Clube Top 100 também oferece credencial para acessar o Players Guest Area, espaço exclusivo para convidados dos jogadores.

Entre os 60 atletas brasileiros, integram a lista, que continua crescendo a cada ano, nomes como Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Thomaz Koch, Carlos Kirmayr, Cassio Motta, Bruno Soares, Marcelo Melo, Maria Esther Bueno, Dadá Vieira, Patrícia Medrado, Teliana Pereira, Luisa Stefani, Beatriz Haddad Maia e mais.