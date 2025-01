Zubeldía destrincha promoção de jovens no São Paulo: 'Precisam de minutos'

O técnico Luis Zubeldía explicou como quer trabalhar a transição dos jogadores de Cotia para o time profissional após a vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa com gol de Ryan Francisco, craque e artilheiro do Tricolor no título da Copinha.

Cuidado para não prejudicar o desenvolvimento. "No que diz respeito aos jovens, eu sempre disse que é preciso planejar. Temos a notícia que esses garotos vão trabalhar com a gente. Falei com todos. Em agosto fui a Cotia, vi esse grupo, trouxe para treinos no CT. Eu os conheço bastante. Disputaram várias finais, venceram. Nós levamos o nosso tempo para não prejudicar o crescimento deles, porque sentimos que se o subíssemos em setembro poderíamos prejudicar o seu desenvolvimento. Quando você sobe um jovem e quer baixá-lo para que jogue no sub-20, isso não acontece porque o treinador quer colocar os jogadores que treinam. Então, na hora de subir os jogadores temos que ter muito cuidado e não prejudicar o crescimento do jogador e não prejudicar os treinadores que estão em Cotia.

Nova fase e dois meses para decisão. "Nesse contexto, tínhamos planejado levar os meninos, Ryan, Alves, Hugo, Ferreira para a pré-temporada na Flórida. Quando falei com a comissão, me disseram que tinham que ficar aqui para jogar a Copinha. É muito simbólico ganhar a Copinha. Agora começa outra fase: Ver quais jogadores podemos adicionar ao elenco profissional nesses dois meses. Não quero que fiquem no profissional e percam oportunidade no sub-20. Quero que fiquem no profissional e se não tiverem oportunidade, joguem no sub-20. Porque se não, acontece o que aconteceu com o Henrique, que não teve minutos no time titular e não teve minutos nos sub-20. E o mesmo com Igão. Então, são decisões que temos que planejar bem para que não sejam prejudicadas"

Saída de William Gomes. "Falei várias vezes antes do final do ano que na minha gestão queria que o clube tivesse dois jogadores para poder exportar. Claro que podemos usar ele primeiro e depois exportar. Acontece que o William teve um ano bom, apesar de não ter jogado muito e possivelmente se ficasse aqui teria mais algumas partidas e continuaria crescendo. Não na velocidade que muitos pensam, mas na velocidade lógica de um menino que está sendo formado. Acontece que há oportunidades onde o jogador, o entorno, o clube, onde o mercado... Quando surgem oportunidades que são muito boas para as partes, infelizmente as decisões têm que ser tomadas e não é fácil.

Possíveis reforços. "Agora temos que trabalhar novamente com quem está aqui e ver quais oportunidades temos para trazer (reforço). Como Cédric. São oportunidades, acho que o Belmonte explicou bem. Eu trabalho para o clube e tomo decisões. Se não gosto, não gosto, e se gosto, gosto. Então, temos que estar atentos ao mercado, ver se conseguimos incorporar bons jogadores. E ao mesmo tempo dando lugar a alguns jovens jogadores. Claro"

Dos quatro campeões da Copinha relacionados por Zubeldía, somente Ryan Francisco tem vaga garantida entre os profissionais. Ferreira, Alves e Maik, a princípio, devem alternar com treinos no time de cima, mas não de forma definitiva.

As saídas de William Gomes e Moreira, porém, abrem espaço para Ferreira e Maik. Zubeldía explicou que vai utilizar esses dois próximos meses para decidir se os dois estão a altura ou se o clube vai buscar reforços.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.