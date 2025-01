Tentando engrenar no Palmeiras, Felipe Anderson sofre com problemas físicos no início da temporada

O meia-atacante Felipe Anderson chegou ao Palmeiras no meio do último ano com altas expectativas, mas seu desempenho em campo não foi à altura. Em 2025, o atleta tem sua primeira temporada completa no clube e tinha a expectativa de se firmar na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreiras, mas tem enfrentado problemas físicos.

De cinco jogos, o atleta ficou à disposição da equipe em apenas um deles: na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na oportunidade, ele foi titular, mas acabou substituído no intervalo, dando lugar para Rômulo.

Felipe Anderson foi desfalque do Palmeiras logo na segunda rodada, no empate por 1 a 1 contra o Noroeste, por conta de dores na coxa esquerda. Depois, voltou a ser baixa no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na última rodada, devido à dores no púbis.

Nos outros dois compromissos, contra Portuguesa e Novorizontino, não foi relacionado por opção de Abel Ferreira, que neste início de Campeonato Paulista, decidiu rodar o elenco palmeirense.

"O Felipe (Anderson) lesionou-se, teve um problema físico. Em função do Rômulo ter jogado há dois dias, nós entendemos que o Luighi podia nos ajudar", justificou Abel após o empate com o Bragantino.

Felipe Anderson estreou pelo Palmeiras em julho de 2024 e aos poucos conquistou a titularidade na equipe de Abel Ferreira. O jogador, que assumiu a camisa 9, só marcou seu primeiro gol depois de 11 jogos. Ao todo, no último ano, ele fez 24 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.

Apesar da titularidade, Felipe Anderson teve números discretos e chegou a ser cobrado pelo técnico Abel Ferreira, que pediu mais "ousadia" do jogador. Além disso, o treinador também queria que o camisa 9 arriscasse mais.