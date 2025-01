Steven Gerrard deixa Al-Ettifaq após um ano e meio no cargo

Nesta quinta-feira, o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou a rescisão contratual do técnico inglês Steven Gerrard. A decisão foi em comum acordo, com o ex-jogador pedindo a saída da equipe saudita, enquanto a direção do time estava insatisfeita com o trabalho.

Em comunicado emitido pela rede social, o Al-Ettifaq agradeceu pelos serviços prestados pelo técnico e comunicou do comum acordo. Além disso, na postagem consta o agradecimento de Gerrard para a diretoria e torcida do clube saudita.

Com o desligamento, é esperado que Steven Gerrard retorne à Europa. O Al-Ettifaq foi a terceira equipe profissional na qual o técnico inglês trabalhou. Antes de ir ao Oriente Médio, o ex-jogador treinou o Aston Villa, da Inglaterra, e o Rangers, da Escócia.

Apesar de ter tido uma carreira com muito destaque como jogador, Steven Gerrard não despontou como o técnico de potencial que tinha nas categorias de base do Liverpool. Seu melhor trabalho profissional foi o primeiro, no Rangers, entre 2018 e 2021. No lado azul de Glasgow, o treinador inglês levou o Campeonato Escocês de 2021, tirando a equipe de uma fila de 10 anos.

Com o bom trabalho no Rangers, o Aston Villa contratou Steven Gerrard. Contudo, na Inglaterra, o técnico não repetiu o bom trabalho na Escócia e foi demitido com menos de um ano. Após oito meses parado, o treinador não teve uma experiência agradável no Al-Ettifaq e após 18 meses sai da equipe.

Na sua carreira de técnico, Steven Gerrard tem 287 jogos, 156 vitórias, 65 empates e 66 derrotas. Apesar de um alto número de triunfos, o treinador inglês viu sua melhor fase no Rangers, onde conquistou 124 desses resultados positivos.