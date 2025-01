São Paulo anuncia renovação com patrocinador por mais uma temporada

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira e renovação do contrato de patrocínio com a ABC da Construção por mais uma temporada. O acordo já se estende há cinco anos.

"Já são 5 temporadas que a ABC da Construção faz parte da trajetória do São Paulo FC, compartilhando o sentimento tricolor. Agora, seguimos lado a lado por mais um ano e o torcedor são-paulino pode contar com mais de 400 guide shops da ABC para transformar grandes projetos em realidade com tecnologia, inovação e cuidado em cada detalhe", escreveu o clube nas suas redes sociais.

A empresa estampa sua marca na parte de trás dos shorts dos jogadores. O Tricolor, como de costume, não informou se os valores do vínculo foram ampliados.

Em dificuldades financeiras, o São Paulo tem buscado alavancar receitas de patrocínio para qualificar o elenco. Nesta janela, por exemplo, a casa de apostas Superbet, patrocinadora máster do time, se dispôs a arcar com a maior parte do salário de Oscar, principal contratação do clube para esta temporada.