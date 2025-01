Ryan Francisco claramente é diferenciado e deveria ser titular, diz Vitão

Ryan Francisco está pedindo passagem e já merecia ter jogado mais vezes no time profissional do São Paulo, afirmou Vitor Guedes no Fim de Papo, nesta quinta (30).

O jovem atacante do São Paulo marcou o gol da vitória sobre a Portuguesa por 2 a 1, após sair do banco de reservas.

Eu fico feliz quando a gente vê um moleque jogando bola tão bem. Sou contra a teoria de que tem que esperar e entrar aos poucos. Acho que deveria ter começado o jogo com ele, já tinha jogado mais vezes. Está pedindo passagem e claramente é diferenciado.

Vitor Guedes

