FPF altera horário do jogo entre São Paulo e Mirassol pelo Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o horário do jogo entre São Paulo e Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida, agora, será realizada às 19h30 (de Brasília).

Antes, o embate estava marcado para 21h35. Segundo a entidade, a mudança foi realizada por "ajuste de tabela". O compromisso segue sendo no Morumbis, no dia 5 de fevereiro (quarta-feira).

O horário do duelo precisou ser alterado em razão de uma mudança do confronto entre Santos e Botafogo-SP. Este jogo, que pode marcar a reestreia de Neymar pelo Peixe, estava agendado para as 19h15, mas foi remarcado para as 21h35.

A transmissão das duas partidas também sofreram alterações. O embate do Alvinegro Praiano irá passar na TV aberta e no YouTube, enquanto o confronto do time tricolor será transmitido apenas no serviço de streaming.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ?? Santos x São Paulo

?? 01/02 (sábado), às 20h30

?? Vila Belmiro

? Paulistão (6ª rodada)

? TNT / Max ?? São Paulo x Mirassol

?? 05/02 (quarta), às 19h30

?? MorumBIS

? Paulistão (7ª rodada)

? Uol Play / Nosso Futebol / Zapping TV... pic.twitter.com/0s4R7KhQ1p ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 30, 2025

Antes de pensar no Botafogo-SP e no Mirassol, porém, Santos e São Paulo focam no clássico marcado para este sábado, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.

O Peixe está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave. Já o Tricolor, invicto, soma dez pontos e ocupa a ponta do Grupo C, à frente de Novorizontino e Noroeste, ambos com seis, e Água Santa, com quatro.