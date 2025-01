Com Messi titular, Inter Miami vence amistoso contra time peruano nos pênaltis

O Inter Miami disputou nesta quarta-feira sua segunda partida em 2025. Com Lionel Messi na equipe titular, o clube norte-americano não conseguiu sair do zero contra o Universitario, no estádio Monumental U, em Lima, no Peru, mas conseguiu a vitória nos pênaltis por 5 a 4.

Messi foi titular pega segunda vez em 2025. O craque argentino também esteve em campo no empate em 2 a 2 com o América, do México, em amistoso disputado no último dia 19. Assim como ele, o uruguaio Luis Suárez também começou jogando nos dois jogos.

VICTORIA EN LIMA ??? VAMOS MIAMI! pic.twitter.com/BDmoWAqgsU ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 30, 2025

O Inter Miami segue a série de amistosos fora dos Estados Unidos neste domingo, contra o Sporting San Miguelito, no Panamá. Antes do início do calendário oficial, a equipe ainda tem compromissos contra Olimpia, da Honduras, e Orlando City, dos EUA.

Mesmo com Messi e companhia, o Inter Miami não conseguiu furar as redes do Universitario. O camisa 10, juntamente de Suárez, foi substituído aos 27 minutos da etapa final, e o placar se manteve o mesmo até o apito final do tempo regulamentar. Nos pênaltis, a equipe norte-americana converteu as cinco cobranças, enquanto o time peruano desperdiçou a terceira. 5 a 4 e vitória dos visitantes nas penalidades.