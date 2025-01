Alicia: Rony ficar não é uma boa notícia para o Palmeiras neste momento

O Palmeiras deve continuar procurando reforços para a posição de Rony, que segue no time após não concluir a transferência para o Al-Rayyan, opinou Alicia Klein no De Primeira, nesta quinta (30).

Para a colunista, o comportamento do Palmeiras no mercado demonstra que a permanência de Rony não é uma notícia para se celebrar dentro do clube.

Como o Paulinho ainda não pode jogar, fica a expectativa sobre quem mais vem - desde que o Rony vá embora. O Rony ficar não é uma boa notícia para o Palmeiras neste momento. Pensando em um futuro em que ele fique, vai depender única e exclusivamente dele recuperar este espaço. Não acho que as pontes estejam queimadas a este ponto, mas acho que o Rony começa a se queimar no mercado.

Alicia Klein

