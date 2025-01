Weverton defende Anderson Barros após críticas e não vê Abel "esgotado" no Palmeiras

O desempenho do Palmeiras no início desta temporada tornou-se alvo de críticas dos torcedores, que, dentro do estádio, têm se demonstrado insatisfeitos e impacientes. Uma das cobranças recorrentes são feitas ao diretor de futebol Anderson Barros. Após o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, o goleiro Weverton saiu em defesa do profissional.

"Anderson Barros faz coisas que as pessoas não veem, porque não vivem o dia a dia. Diretor de futebol não é só para contratar jogadores. Essa é uma das principais funções dele, mas também é cuidar dos jogadores. Os jogadores também têm problemas, e ele precisa estar atento e ajudar. Em todos esses anos da geração vencedora, ele não chutou nenhuma bola nem fez defesa, mas foi tão importante como quem esteve em campo", disse o goleiro.

"Com o trabalho no dia a dia, forma de gerenciar, de conversar e entender o lado humano. Nada funciona se o seu mental não tiver bom. Ele vem cuidando do ambiente, ajudando todo mundo, elevando o nível da equipe. Colhemos os frutos e vamos continuar, porque o trabalho é bom. Continuamos com a mesma sede", concluiu.

O Verdão contratou, nesta janela de transferências, apenas três jogadores: Facundo Torres, Paulinho e Emiliano Martínez. Publicamente, o técnico Abel Ferreira chegou a dizer que precisava de mais um zagueiro e um camisa 9. Por enquanto, porém, o Verdão ainda não conseguiu preencher as vagas carentes.

Após a derrota para o Novorizontino, pela quinta rodada, Abel Ferreira indicou que 2025 será seu último ano no Brasil. O português tem contrato com o Alviverde apenas até o fim deste ano. Weverton contou que não vê o treinador "esgotado" no clube e que ainda irá ajudar a equipe.

"Nem um pouco (esgotado). O Abel está todo dia como sempre, nos incentivando e orientando. Está pensando na equipe de domingo e em corrigir e melhorar. Eu e nem ninguém no clube percebemos desânimo nele. É natural que, no começo de temporada, como você se expõe rápido... Ele quer mostrar o caminho para a gente vencer independentemente do adversário. Ele está tranquilo e vai nos ajudar muito", disse.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.