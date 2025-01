Roger Machado classifica vitória do Inter como "jogo da paciência e persistência"

Nesta terça-feira, o Internacional bateu o São José por 2 a 0, no Estádio do Vale, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado jogou com um a mais desde os 14 minutos da primeira etapa, mas só conseguiu vencer com dois gols após os 40 do segundo tempo, marcados por Alan Patrick e Carbonero. Após a partida, Roger Machado qualificou a atuação do time durante a coletiva de imprensa.

"Foi um jogo de paciência e persistência. É assim que a gente pode classificar a partida, foi o plano deles. Assim que eles tiveram um jogador expulso, abriram mão de ter um atacante e defenderam com 10?, declarou Roger após a partida. Após a expulsão de Jhonata Varela, volante do São José, o técnico Rogério Zimmermann abdicou de atacar, terminando a partida sem nenhuma finalização no gol.

#SJOxINT | 0-2 | 2T | 53? - ?????????????????????????????????????????????? ?? ????? ?? ???????????????! ?????? Com gols de Alan Patrick e do estreante Carbonero, o Colorado vence o São José por 2 a 0, no... pic.twitter.com/0Kh6q5DOpS ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 29, 2025

Roger Machado minimizou a dificuldade do Internacional durante a partida e como a equipe não soube aproveitar a superioridade numérica. "Tivemos muitos problemas para criar, mas não há problema em setor algum. Fizemos dois gols no último jogo e agora de novo. É verdade que eu podia ter mudado mais cedo, mas você pode matar um jogo no primeiro minuto ou no último", disse o técnico.

Além de avaliar a partida, Roger Machado deu suas primeiras impressões dos reforços, com destaque para o atacante colombiano Johan Carbonero, autor do segundo gol do Colorado. "É o terceiro jogo, é pré-temporada, entendo que as pernas estão pesadas. Mas no nosso propósito, todos entraram bem. O Nathan deu mais amplitude para a equipe. O Carbonero finaliza bem com as duas pernas, tem muita naturalidade no jogo próximo à área, ele estreou muito bem".

A equipe do Internacional venceu sua segunda partida seguida no Campeonato Gaúcho e chegou aos sete pontos, liderando o Grupo B. O Colorado volta a campo no domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Avenida pela quarta rodada do estadual.