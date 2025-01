Por suspensão, Corinthians tem dois desfalques no meio-campo para jogo contra o Noroeste; confira

O Corinthians tem as ausências certas dos volantes José Martínez e Alex Santana para o jogo contra o Noroeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Os dois estão suspensos para o compromisso do próximo sábado, na Neo Química Arena.

Martínez foi expulso pelo árbitro Luiz Flavio de Oliveira durante a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira. O venezuelano tomou cartão amarelo no primeiro tempo por discutir com um jogador adversário e foi advertido pela segunda vez na etapa final, por falta no campo de defesa.

Já Alex Santana saiu do banco de reservas, mas sofreu cartão amarelo por também cometer uma entrada faltosa perto da meta de Hugo. Como Santana tinha dois amarelos acumulados no Campeonato, cumprirá suspensão automática contra o Noroeste.

A tendência é que André Carrillo volte ao time titular no próximo sábado. Por outro lado, alguns garotos podem ganhar oportunidade com os desfalques, como Ryan e Luiz Gustavo Bahia. Outra opção é Charles, que costuma atuar saindo do banco de reservas.

Nesta quarta-feira, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, com gol de Talles Magno, na segunda etapa. O duelo ficou marcado pela condição precária do gramado do Moisés Lucarelli, devido à forte chuva em Campinas.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. O Timão também segue forte na briga pela liderança geral do Estadual, na terceira colocação.

O confronto contra o Noroeste será no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.