Milly: Escândalo no Corinthians mostra que base precisa de educação

O futebol de base no Brasil precisa de educação para evitar episódios como o escândalo que culminou com a demissão de um gerente do Corinthians, avaliou Milly Lacombe, no De Primeira, nesta quarta (29).

Na opinião da colunista, um dos grandes problemas das categorias de base no Brasil é o foco apenas na formação do atleta e não da pessoa.

A gente precisa olhar para a base. Não é a primeira vez que a gente vê coisas desse tipo, não é só no Corinthians. A gente tem um problema de formação no Brasil. A gente precisa entender que não é só punindo que vamos sair dessa situação. A base precisa de educação.

A gente precisa se preocupar não com a formação do novo craque, do novo Neymar. Não é isso. A gente precisa se preocupar com a formação de pessoas que vão fazer o país. É um escândalo, é lamentável.

Milly Lacombe

