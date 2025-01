Jequié x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Baiano

O Bahia segue em busca da recuperação no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira, o Tricolor do Aço visita o Jequié, às 19h15 (de Brasília), no Waldomirão.

Onde assistir



O jogo terá transmissão da TVE.

Posições na tabela



Jequié: 5 pontos em 4 jogos - 5º lugar



Bahia - 5 pontos em 4 jogos - 4º lugar

Prováveis escalações



Jequié: Dejair, Wanderson Lima, Sérgio Baiano, Weslley, Gilmar, Ygor, João Grilo, Kaynan, Tiago Recife, Wanderson, Tiquinho



Técnico: Betinho

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Marcos Vitor (Vitor Hugo), Luciano Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre (Erick), Cauly, Everton Ribeiro, Everaldo (Ademir), Erick Pulga



Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem



Não divulgado.