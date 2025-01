Champions: Real afasta zebra, vence com Rodrygo decisivo e vai aos playoffs

O Real Madrid afastou a zebra na França, venceu o Brest com autoridade por 3 a 0 e sobreviveu na Champions League. Rodrygo abriu o placar para os espanhóis, e Bellingham aumentou antes de o próprio brasileiro cravar o resultado nos minutos finais.

Os dois times jogarão os playoffs rumo às oitavas de final. Esta fase será jogada pelas equipes que ficaram entre a 9ª e a 24ª colocação. Os oito primeiros avançaram direto às oitavas, e os que ficaram entre o 25° e o 36° lugar foram eliminados.

Os franceses fecharam a fase de liga na 18ª posição e vão encarar encarar Benfica ou Monaco, que terminaram em 15° e 16° na tabela, respectivamente.

Já o Real terá pela frente Celtic ou Manchester City. Os espanhóis alcançaram a 12ª colocação e farão o primeiro jogo fora e o segundo em casa.

Como foi o jogo

A partida começou morna e não entregou grandes lances aos torcedores presentes ao Stade Francis-Le Blé. Os visitantes até tentaram em investidas de Mbappé, mas ficaram no quase diante de um adversário que valorizou a posse de bola.

Brahim Díaz, do Real Madrid, em ação durante jogo contra o Brest Imagem: Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images

O gol do Real saiu aos 26 minutos a partir da habilidade de Rodrygo. O brasileiro recebeu na ponta esquerda, entortou Chardonnet, invadiu a área e bateu cruzado, sem dar qualquer chance de defesa a Bizot: 1 a 0.

O Brest se lançou ao ataque e assustou antes do intervalo: Doumbia obrigou Courtois a trabalhar em chute da entrada da área, Baldé errou o alvo após bola rebatida pela defesa espanhola e Magnetti, em uma espécie de cruzamento que virou finalização, também levou perigo.

Os franceses chegaram a balançar as redes no início do 2° tempo, mas o lance acabou invalidado por um ombro impedido: Ajorque recebeu já dentro da área e, com rapidez, deu um toquinho sutil para superar o goleiro rival — o atacante, no entanto, estava impedido no momento do passe.

A lamentação dos donos da casa virou frustração pouco tempo depois porque Bellingham aumentou o marcador. Em contra-ataque, Lucas Vázquez cruzou rasteiro na medida para o inglês, que só teve o trabalho de empurrar para a meta adversária: 2 a 0.

Rodrygo sacramentou a vitória já na casa dos 38 minutos. O camisa 11 acionou Mbappé, disparou para a área e conseguiu, no rebote do chute do francês, tocar para o fundo das redes: 3 a 0.