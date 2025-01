Atalanta busca empate duas vezes contra Barcelona e vai para repescagem

Barcelona e Atalanta empataram por 2 a 2 no último jogo da fase de liga da Champions League. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (29) no Estádio Lluís Company, em Barcelona.

Lamine Yamal e Ronald Araújo marcaram para o time catalão, Ederson e Pasalic fizeram o italiano. O brasileiro Rapinha garantiu a assistência dos dois gols do Barça.

O Barcelona iniciou a última rodada já classificado, terminando na segunda posição da tabela. A Atalanta ficou na zona de repescagem, em nono lugar.

Os playoffs da Champions acontecem em jogos de ida e volta entre 11 e 19 de fevereiro. As oitavas de final serão em março.

Como foi o jogo

Primeiro tempo de equilíbrio. A Atalanta entrou em campo com um jogo ofensivo, já que precisava da vitória para avançar de fase sem precisar da repescagem. O goleiro Szczesny evitou que a bola entrasse na primeira grande chance dos italianos, e logo o Barcelona equilibrou as chances.

VAR polêmico. Com meia hora de jogo, a Atalanta teve um gol anulado por impedimento pelo VAR. No lance, De Ketelaere foi desarmado por dois marcadores, Zappacosta ficou com a sobra e marcou. Houve reclamação por parte do time italiano, que entendeu que o último toque na bola antes do gol havia sido de Eric, do Barcelona, e não de De Ketelaere.

Gols animam o jogo. O Barcelona voltou do intervalo e não demorou para inaugurar o placar. Com apenas 2 minutos, Yamal contou com grande assistência de Raphinha para deixar os catalães em vantagem. A Atalanta não se entregou, e em jogada individual de Ederson, empatou. Após falha de marcação da Atalanta, Ronald Araújo ficou sozinho na área para fazer de cabeça. A Atalanta foi buscar o empate de novo, dessa vez com Pasalic.

Lances de destaque

Gol anulado. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Atalanta comemorou gol de Zappacosta, que finalizou após receber sobra de De Ketelaere. O árbitro até validou em campo, mas o VAR entrou em ação e anulou por impedimento.

1x0. Aos 2 minutos do segundo tempo, Raphinha avançou pela esquerda e deu longo passe em profundidade para Yamal, que chegava pelo lado direito. O jovem espanhol chegou na bola deixando o goleiro e a zaga para trás, empurrando para o fundo do gol.

1x1. Aos 21 do segundo tempo, Ederson recebeu na entrada da área, avançou para cima de Gavi com uma finta e acertou um chute de bico no canto do gol.

2x1. Aos 27 minutos, em cobrança de escanteio batida por Raphinha, Ronald Araújo cabeceou sem sair do chão e marcou mais um para o Barcelona.

2x2. Com 34 minutos, De Roon cruzou na área e Pasalic dominou entre zagueiros e bateu colocado para empatar mais uma vez.