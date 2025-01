Zubeldía relaciona Lucas Ferreira e Matheus Alves para jogo contra a Lusa

O São Paulo terá novidades para o duelo desta quarta-feira, contra a Portuguesa, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía decidiu relacionar dois jogadores que se sagraram campeões da Copinha no último fim de semana: Lucas Ferreira e Matheus Alves. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Lucas Ferreira foi um dos protagonistas do São Paulo na campanha que resultou no título da Copinha. O meia-atacante se destaca por sua versatilidade, capaz de atuar como meio-campista e também como ponta, esbanjando velocidade, explosão e dribles.

Matheus Alves, por sua vez, é um meio-campista armador, responsável por pensar as jogadas, cadenciar o jogo, ser o cérebro do time. Ele também foi um dos principais nomes do time sub-20 tricolor e terá mais uma oportunidade de mostrar seu futebol, uma vez que também entrou em campo na estreia do São Paulo no Paulistão, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, assim como Lucas Ferreira.

No primeiro compromisso do Tricolor no Estadual, aliás, outros garotos da Copinha foram acionados por Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Zubeldía. Hugo e Ryan Francisco foram titulares, enquanto Felipe Negrucci entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Botafogo-SP.

Depois de dois jogos consecutivos com o time titular, o São Paulo descansará seus principais atletas, apostando em uma formação alternativa contra a Portuguesa. Será a chance de jogadores que não vêm recebendo tantas oportunidades mostrarem seu potencial a comissão técnica.

Luis Zubeldía e seus auxiliares deverão seguir adotando a estratégia de rodar o elenco durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Com a curta pré-temporada realizada neste ano, o Estadual servirá como continuação da preparação do elenco para os grandes desafios de 2025.