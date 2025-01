Veja como o Santos se reaproximou de Neymar até acertar o retorno do ídolo

Neymar está de volta ao Brasil para realizar a sua segunda passagem pelo Santos. O atacante se despediu em 2013 e, de lá para cá, chegou a ver sua relação com o Peixe esfriar. Nos últimos anos, porém, as partes estreitaram cada vez mais este laço.

A aproximação começou ainda na reta final de 2022, quando Davi Lucca, filho do jogador, visitou as dependências do Alvinegro Praiano. Ele posou nas arquibancadas da Vila Belmiro com uma camisa do time. Atrás, estava estampado o número 10 e o nome de seu pai.

Na época, Andres Rueda, então presidente do Santos, comentou em entrevista à Gazeta Esportiva sobre o seu desejo de se reaproximar de Neymar, já que a relação estava fria.

Já em 2023, o atacante apareceu na Vila Belmiro para assistir ao empate de 0 a 0 do Peixe com o Audax Italiano, pela Sul-Americana. A visita do ídolo, aliás, impulsionou as redes sociais do clube.

Ano passado, Neymar foi mais duas vezes ao estádio santista. Ele acompanhou as vitórias sobre Corinthians e Palmeiras, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Diante do Verdão, aliás, ele foi o escolhido para entrar em campo com a taça do Estadual.

Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno.







Neymar não foi mais à Vila, mas acompanhou alguns jogos do Santos pela televisão e fez questão de postar nas redes sociais. Ele chegou a conversar com os jogadores por telefone e celebrou o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

A família do astro também tem boa relação com Marcelo Teixeira, atual presidente do Peixe. As conversas para o atacante voltar se intensificaram após Jorge Jesus declarar que não pretendia usá-lo no Campeonato Saudita, apenas na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes.

O jogador de 32 anos tinha vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o brasileiro não vinha agradando, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Em meio a este cenário, o atacante foi seduzido pelo Santos a voltar para casa. Marcelo Teixeira apresentou um projeto esportivo ao jogador, além de um vídeo, feito com inteligência artificial, de Pelé convocando o craque a retornar.

O carinho que Neymar vai receber no Brasil pesou bastante, assim como a proximidade da Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção Brasileira tem o sonho de conquistar o torneio pelo país e quer chegar bem no Mundial dos Estados Unidos, em 2026.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

De volta ao Santos após 12 anos, o atacante disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.