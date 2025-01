São José x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Gauchão

O São José recebe o Internacional nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O confronto será transmitido pelo Premiere. O Placar UOL acompanha aos lances da partida em tempo real.

O Inter vem de um empate e uma vitória na competição, com quatro pontos conquistados. A equipe comandada por Roger Machado empatou por 2 a 2 com o Guarany na estreia do torneio, enquanto venceu o Juventude com dois de Borré para conquistar seus primeiros três pontos no Gauchão. Se vencer, poderá se distanciar ainda mais na liderança do grupo B.

O São José está em segundo do grupo A, logo atrás do Grêmio. Atrás do Tricolor por dois pontos, a equipe de Rogério Zimmermann ainda busca sua primeira vitória na competição. Com dois empates por 1 a 1 até o momento, com Pelotas e São Luiz, o Zequinha tenta bater o Colorado com a vantagem do mando de campo.

São José x Internacional - Terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Vale - Rio Grande do Sul

Onde assistir: Premiere