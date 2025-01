Portuguesa x São Paulo: tudo o que você precisa saber sobre o duelo pelo Paulista

O São Paulo visita a Portuguesa nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor chega para esse duelo confiante, vindo de uma maiúscula vitória no clássico contra o Corinthians, no Morumbis, por 3 a 1. Agora, a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía quer embalar de vez no Estadual.

O confronto será televisionado pela TV Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV, mas você também acompanha toda a repercussão aqui no gazetaesportiva.com.

Para essa partida, o São Paulo entrará em campo com uma equipe alternativa, descansando seus titulares, que atuaram nos últimos dois jogos. Garotos que foram campeões da Copinha, no último fim de semana, foram convocados para completar a delegação, como Matheus Alves e Lucas Ferreira.

A Portuguesa, por sua vez, ainda busca sua primeira vitória no Paulistão. O time sofreu duas derrotas e empatou outros dois jogos nas quatro primeiras rodadas, resultados que fizeram a equipe figurar na vice-lanterna do campeonato.

Precisando reagir urgentemente, a Lusa terá uma parada duríssima pela frente, mas ao menos enfrentará um adversário, em tese, enfraquecido pela ausência de nomes como Lucas e Oscar, por exemplo.

FICHA TÉCNICA



PORTUGUESA X SÃO PAULO

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo



Data: 29 de janeiro de 2025, quarta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Danilo Simon Manis e Luiz Alberto Nogueira



VAR: Daiane Muniz

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Maurício e Lucas Hipólito; Hudson, Fernando Henrique e Cristiano; Daniel Júnior, Rildo e Henrique Almeida.



Técnico: Cauan de Almeida.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Ruan, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Bobadilla (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Erick, Ferreira e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.