Neymar no Santos será fenômeno maior que Ronaldo no Corinthians, diz RMP

A volta de Neymar ao Santos será um acontecimento maior do que o retorno de Ronaldo ao futebol brasileiro no Corinthians, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (28).

O Neymar vai ser um acontecimento aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer que o Neymar será um acontecimento maior até do que foi o Ronaldo no Corinthians.

Ronaldo estava gordo e surpreendeu todo mundo. Ninguém levava muita fé, ele calou a boca de muita gente, é verdade. Mas já estava aqui treinando no Brasil há um tempo, treinando no Flamengo.

Renato Maurício Prado

Para o colunista, Neymar no Brasil vai causar um frisson midiático.

Agora, imagina, se o Neymar já gosta de uma balada, se o Neymar já gosta de viver na noite, imagina o número de convites, de festas, de oportunidades para badalar que o Neymar vai ter quando chegar no Santos.

O Neymar já é figurinha de TikTok e tudo. O Neymar vai virar a figura mais fotografada do Brasil. Vai ser um negócio impressionante.

Renato Maurício Prado

