Neymar no Santos: relembre os títulos que o jogador conquistou pelo Peixe

Ele está de volta. Nesta terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou em seu perfil do Instagram a volta de Neymar ao Peixe. O jogador retorna ao time depois de 12 anos.

No clube da Vila Belmiro, o astro vai ter um contrato até o meio do ano. Isso permite ao meia-atacante ter liberdade para definir seu futuro quando terminar a temporada do futebol europeu. No dia 5 de fevereiro, Neymar completa 33 anos mas ainda tem o sonho de retornar à Europa.

Títulos de Neymar pelo Santos

Neymar iniciou nos profissionais do Santos no ano de 2009 e permaneceu no clube até 2013, quando foi negociado com o Barcelona.

Com a camisa do Peixe, o meia-atacante disputou 225 jogos e marcou 136 gols. Além disso, levantou seis títulos: três campeonatos paulista (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa (2012).

Futebol que encantou o país

Além dos títulos conquistados, o futebol apresentado por Neymar e companhia durante o período no Santos encantou o país. O jogador chegou a ser cogitado para a Copa do Mundo de 2010 mas o técnico Dunga preferiu levar atletas mais experientes e deixou a estrela em ascensão de fora.

Também enquanto atuava no Peixe, o astro chegou a figurar no top-10 de melhores jogadores do mundo, na edição de 2011 do prêmio da Fifa. Um feito bastante raro para atletas que jogam fora da Europa.

Neymar volta para casa sendo considerado um dos maiores ídolos da história do Santos e talvez o maior pós a era Pelé. Um dos principais motivos para isso foi o título da Libertadores de 2011, que tirou o time de uma fila que durava 48 anos.

Saída do Al-Hilal

Em agosto de 2023, o Al-Hilal pagou cerca de 90 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões) ao Paris Saint-Germain para contar com o astro brasileiro.

Entretanto, no dia 17 de outubro do mesmo ano, Neymar sofreu a que considera pior lesão da carreira. No jogo entre Brasil x Uruguai, pelas Eliminatórias, o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Isso fez com que o meia-atacante ficasse fora de 14 dos 17 meses em que esteve no Al-Hilal. Após se recuperar da lesão mas não apresentar melhora física, o técnico Jorge Jesus resolveu não inscrever o jogador nas competições do clube, abrindo caminho para uma saída em comum acordo e o retorno para o Santos.